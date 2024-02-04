صراع مصري جزائري على رينارد

دخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم الدخول في مفاوضات جدية مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب النسائي الأول لكرة القدم، بعد رحيل جمال بلماضي خلال الفترة الماضية.

وكان الاتحاد الجزائري قد أعلن عن إقالة جمال بلماضي، بعد الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

وكشفت تقارير صحفية أن رينارد وصل لمرحلة متقدمة مع الاتحاد المصري، من أجل تولي قيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة، قبل دخول الاتحاد الجزائري في الصورة خلال الساعات الماضية.

وأوضحت أن اتحاد الكرة المصري أعلن عن رحيل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، عقب الفشل في كأس الأمم الإفريقية، والخروج من دور ثمن النهائي أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، بعد التوصل لاتفاق مع المدرب الفرنسي رينارد.

وأشارت التقارير إلى أن رينارد لديه رغبة قوية في تدريب الاتحاد المصري خلال الفترة المقبلة، حيث يرى أنه سيكون قادرًا على إعادة أمجاد الفراعنة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وكانت حالة غضب شديدة قد سادت الشارع الرياضي المصري، عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما فشل منتخب الفراعنة في تحقيق لقب الكان خلال الـ 14 عامًا الماضية.