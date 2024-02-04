عاجل
رسميًا..إقالة فيتوريا من منصبه وتعيين محمد يوسف مدربًا عامًا للمنتخب
الأحد 04 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

علاء نبيل مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة..رسميا

نبيل علاء
نبيل علاء

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد يوسف مدربًا عامًا لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز، كما وافق الاتحاد على تعيين علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد.

txt

رسميا..إقالة فيتوريا من منصبه وتعيين محمد يوسف مدربا عاما للمنتخب

txt

إقالة فيتوريا من تدريب منتخب مصر

txt

هيرفي رينارد مرشح لخلافة فيتوريا في منتخب مصر


بالإضافة إلى ذلك الموافقة على اختيار 2 مدربين لعمل معايشة خارجية، وتوجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية.
و قرر اتحاد الكرة إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، من منصبه بعد الفشل في تحقيق كأس الأمم الأفريقية، والأداء الهزيل في البطولة.


وكان اتحاد الكرة عقد اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة ودراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة ولن يدخر الاتحاد أي جهد أو فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.
 

الجريدة الورقية