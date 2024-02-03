هيرفي رينارد مرشح لخلافة فيتوريا في منتخب مصر

تسود حالة من الغضب لدى جماهير الكرة المصرية، بعدما ودع المنتخب المصري الأول لكرة القدم بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023.



جاء توديع المنتخب المصري للكان، عقب الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكشفت تقارير صحفية أن الاتحاد المصري لكرة القدم يفكر بجدية قي توجيه الشكر للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، بعد الإخفاق في بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وأوضحت أن هناك غضب وسط مجلس إدارة اتحاد الكرة من فشل المنتخب، حيث بدأ البحث عن مدرب بسيرة ذاتية قوية، وسبق له التدريب في إفريقيا من قبل.

وأشارت التقارير إلى أن هناك مفاوضات قوية من الاتحاد المصري لكرة القدم مع الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني السابق للمنتخب المغربي والسعودي السابق، ومنتخب فرنسا النسائي الحالي، من أجل التعاقد معه لتدريب منتخب الفراعنة.

وأكدت التقارير أن السيرة الذاتية للديك الفرنسي جعلت موافقة شبه كاملة على تولي رينارد تدريب المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن رينارد قاد عدد من المنتخبات الإفريقية الكبيرة من قبل، حيث صعد بالمنتخب المغربي لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، كما توج مع منتخب كوت ديفوار وزامبيا ببطولة كأس الأمم الإفريقية.