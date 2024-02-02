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الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

انفراد

مصدر مقرب من فيتوريا يكشف للوفد كواليس اجتماعه مع اتحاد الكرة..مفاجأة

فيتوريا
فيتوريا

كشف مصدر مُقرب من البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر كواليس ما دار خلال الجلسة التي جمعته مع اتحاد الكرة.

كانت التقارير أشارت إلى أن فيتوريا رفض التنازل عن أي جزء من الشرط الجزائي متمسكا بالحصول عليه كاملا، وهو مبلغ 600 ألف دولار .

قال مصدر مقرب من فيتوريا في تصريحات خاصة للوفد،  أن المدرب البرتغالي كان في جلسة مع اتحاد الكرة لمناقشة عدة أمور على رأسها مستوى منتخب مصر وادائه السيئ  في بطولة كأس أمم أفريقيا، مطالبين بتفسير ما حدث وشرح أسباب ذلك.

وتابع أن لم يتحدث معه أحد خلال الاجتماع بشئ يتعلق بشأن رحيله أو إقالته من منصبه كمدير فني لمنتخب مصر، مضيفا أن الاجتماع كان مجرد محادثات مع مجلس الإدارة لتقييمه وما قدمه مع الفراعنة.

وأضاف المصدر أن الأحاديث حول رحيله أو مطالبته بالرحيل وقصة الشرط الجزائي، غير صحيحة، وأنه لم يتحدث أحد مع المدرب البرتغالي بشأن الشرط الجزائي أو حصولهم عليه، وأن ما يجرى حاليا فقط هو عن ما سيتم فعله فى المستقبل.

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