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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

للدايت.. طريقة عمل حمص بالكاري والثوم

حمص بالكاري للدايت
حمص بالكاري للدايت

حمص بالكاري للدايت من الوصفات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها كسلطة سريعة وصحية، تساعد على الشعور بالشبع فترة طويلة، وتمدك بالألياف المهمة لتحسين عملية الهضم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

 

حمص بالكاري للدايت

طريقة عمل حمص بالكاري للدايت

المقادير

- حمص : كوب ونصف (مسلوق)

- الثوم : فصان (مفروم)

- الطحينة : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- الكاري : ملعقة كبيرة

- الماء : نصف كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

 

طريقة التحضير

ضعي جميع المكونات في محضرة الطعام، مع ربع كوب ماء ونصف ملعقة صغيرة ملح.

اخفقي المكونات حتى يصبح المزيج ناعم القوام.

أضيفي باقي كمية الماء، واستمري بالخفق حتى يصبح متماسك، واضبطي المزيج بإضافة المزيد من الملح إذا لزم الأمر.

ضعي الحمص في طبق وغطيه، ثم أدخليه للثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم.

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