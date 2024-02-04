طارق سليمان: الزنفلي إضافة كبيرة للأهلي

أشاد طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق، بمستوى محمود الزنفلي المنضم حديثًا لصفوف القلعة الحمراء، مؤكدًا بأنه من الحراس المميزين وسيفيد الأهلي في منافسات الموسم الجاري.

وقال سليمان : محمود الزنفلي من الحراس الجيدين، وعندما كنت موجودًا في البنك الأهلي قمت بضمه للفريق، وقدم مستوى مميز خلال وجوده في الفريق، وساهم في بقاء البنك الأهلي بالدوري.

وأضاف: “ الزنفلي انتقل بعد ذلك لنادي الاتحاد السكندري وقدم مستوى جيد وعلى سبيل المثال قدم وقتها مباراة عظيمة أمام الترجي التونسي في البطولة العربية، وكان أحد نجوم المباراة".

وتابع: “ الموسم الحالي لعب 11 مباراة مع الداخلية وخرج بـ5 كلين شيت وقدم مستوى رائع للغاية، كما أنه يمتلك مقومات بدنية وجسمانية جيدة وطوله 193 سم، ويلعب بقدميه جيدًا، وأرى أنه اختيار موفق من جانب النادي الأهلي".

وأكمل: “ الأهلي تعاقد مع عصام الحضري بعدما هبط فريق دمياط للقسم الثاني ثم أصبح اسطورة بعد ذلك، ووكذلك محمد الشناوي انضم لـ الأهلي من بتروجت منذ 7 سنوات، وتعرضت لهجوم وقتها، والآن أصبح الحارس الأساسي لمنتخب مصر".

وأتم: “ أرى أن صفقة انتقال محمود الزنفلي إلى النادي الأهلي جيدة ومفيدة جدًا، وأتمنى ظهوره بمستوى طيب مع الفريق".