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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم مقسوم يحقق إيرادات ضئيلة بشباك التذاكر

فيلم مقسوم
فيلم مقسوم

جمع فيلم مقسوم، بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، أمس السبت إيرادات متوسطة وقدرت بـ 19 ألفا و914 جنيها، في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

 

أبطال فيلم مقسوم في ضيافة لميس الحديدي 

وحل أبطال فيلم مقسوم، ضيوفًا على الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة»، منذ أيم قليلة، وكشفوا خلال الحلقة كواليس العمل، كما أعربوا عن سعادتهم بنجاحه.

 

 ويشار إلى أن احتفل أبطال فيلم مقسوم، بانطلاق العرض الخاص مؤخرًا، بحضور أبطاله وذلك في إحدى سينمات 6 أكتوبر.

وكانت أطلقت شركة الإنتاج التريلر الرسمي لفيلم مقسوم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأهم ما ظهر في التريلر وجود العديد من ضيوف الشرف مثل: تامر حبيب ومحمد ممدوح وثراء جبيل وهاني خليفة.

 فيلم مقسوم 

قصة وأبطال فيلم مقسوم

من المقرر طرح فيلم "مقسوم" بدور العرض السينمائية خلال موسم أفلام إجازة منتصف العام الدراسي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

 

 أبطال فيلم مقسوم

يشارك في بطولته كل من: النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

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