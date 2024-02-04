تسارع نمو الوظائف والأجور في أمريكا خلال يناير الماضي

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية تسارع نمو الوظائف في يناير، إذ زادت الوظائف غير الزراعية بـ 353 ألف وظيفة، فيما توقع المحللون زيادة عدد الوظائف 180 ألفا.

الوظائف الأمريكية

وطرأ تعديل على بيانات شهر ديسمبر بالرفع لتزيد الوظائف إلى 333 ألفا بدلا من 216 ألفا المعلنة في السابق.

وارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة 0.6% الشهر الماضي بعد زيادته 0.4% في ديسمبر الماضي، وعلى أساس سنوي، زادت الأجور 4.5% وبلغ معدل البطالة 3.7% في يناير.



الدولار يتجه لأول انخفاض أسبوعي هذا العام والأنظار تتجه لتقرير الوظائف

الدولار

تراجع الدولار اليوم الجمعة، إذ زاد الإقبال على المخاطرة بدعم نتائج أعمال إيجابية من شركات تكنولوجية كبرى في وول ستريت، بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأميركية في وقت لاحق من اليوم في مسعى لاستقاء مؤشرات عن الموعد الذي يمكن أن يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

من المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يحظى بمتابعة عن كثب في وقت لاحق من اليوم، وذلك بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أحدث اجتماعاته على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا، لكن رئيسه جيروم باول بدد توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في مارس.

وساعد الإقبال على المخاطرة الدولار الأسترالي على الارتفاع 0.33%، ليسجل في أحدث تعاملات 0.6594 دولار أميركي، ويتجه لإنهاء الأسبوع على زيادة 0.3%.