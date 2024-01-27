أزمة الدولار تضرب الأسعار.. برلماني يناشد الحكومة بالقضاء على السوق السوداء

قال الدكتور أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن وضع العملة المصرية "الجنيه" أمام الدولار ووجود سعر رسمي بالبنك المركزي وسعر السوق السوداء، دفعت جميع التجار في مختلف الأسواق لوضع فوارق أسعار طبقًا لرؤيتهم، وذلك نتيجة عدم توافر الدولار بالبنوك.

وأكد سمير، أن الذهب من أكثر الأسواق المتأثرة بأزمة الدولار، لذا ارتفعت الأسعار بشكل جنوني وحدثت حالة من الضبابية والتلاعب وأصبح التجار يضعون تسعير بـ"المزاج".

وشدد على ضرورة القضاء على السوق السوداء وتوفير البنك المركزي للاحتياجات الدولارية وإتاحته للتجار، وذلك لضبط الأسعار بالأسواق.

أسعار الذهب

عيار 18:- 3257 جنيهًا.

عيار 21:- 3800 جنيه.

عيار 24:- 4343 جنيهًا.

الجنيه الذهب:- 30400 جنيه.

أوقية الذهب:- 135063 جنيهًا.