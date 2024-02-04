إفتتاح معرض الكتاب بمكتبة مصر العامة في المنيا

افتتحت الدكتورة امل عليوة، مدير عام مكتبة مصر العامة بمحافظة المنيا ، اليوم الأحد ،نيابة عن اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا ، رافقها طه محمد نائب المدير ، والدكتورة هبة ابو زيد ، معرض الكتاب فى نسخته الرابعة بالمحافظة ، بأسعار مخفضة للغاية ، والذي شهد إقبالا كبير من الجماهير .

وتراوح سعر الكتاب الواحد ما بين 2 جنيها لــ 50 جنيها للكتاب ، حيث تنوعت قطاعات وتخصصات الكتب الموجودة بالمعرض ، لتشمل جميع فروع العلوم ، مثل ، المعارف العامة ، والفلسفة ، وعلم النفس ، والأدب ، والروايات ، والعلوم الإجتماعية ، والتاريخ ، وغيرها من فروع العلم.

وقالت الدكتورة امل عليوة مدير المكتبة العامة بالمنيا ، انه فى اطار توجيات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، و بالتزامن مع انطلاق العرس الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ، فقد شهدت محافظة المنيا، اليوم الأحد 4 فبراير ، إفتتاح معرض الكتاب الرابع التى تنظمه المكتبة ، بمسرح المكتبة ويستمر فعالياته الى الخميس 8 فبراير، وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا.

واضافت مدير المكتبة ، ان معرض الكتاب، يشهد على هامش اقامته، فاعليات عديدة منها اقامة صالونات ثقافية ، على مدار الأيام ال 5، حيث شهد المعرض اليوم الاحد ، افتتاح المعرض وعرض الكتب ، ثم تم عقد صالون ثقافى والإحتفال بإصدار اول كتاب للصالون الثقافى بالمكتبة بعنوان" وحى الأقلام".

ومن المقرر ، انه سوف يتم افتتاح معرض الفن التشكيلى للكاتب خالد عبد الراضى ، وفى غدا الإثنين ندوة نقاشية للدكتور قاسم زكى بعنوان " مارييت باشا اللص التائب والحارس الأمين "، وفى يوم الثلاثاء يشهد المعرض ندوة للدكتور أحمد نشأت بعنوان" الذاكرة والتذكر والقراءة السريعة "، كما يشهد المعرض افتتاح معرض الزهور لمدرسة المنيا الثانوية الزراعية، وايضا يوم الخميس قبل الختام ، حفل الختام وفقرات ثقافية وفنية، ومفاجات سارة لأعضاء المكتبة والزائرين ، ايضا وورش عمل للتلوين للاطفال والرسومات، ويدير الصالون الشاعر جابر الزهيري.

واشارت " عليوة "، انه تأتي فكرة تنظيم معرض الكتاب بمحافظة المنيا ، في إطار توجه الدولة المصرية لنشر الثقافة والوعي لدى أفراد المجتمع، وقد شهدت المكتبة، اليوم، تواجد حافل من الصحفيين والإعلاميين ومراسلى القنوات، لتغطية هذا الحدث، كما توافد السياسيون والكتاب والمهتمون بالمجال الثقافى، وقد تصدر المشهد العديد من الشباب وطلبة الجامعة، وتدعوا المكتبة الى جموع الاهالى ومحبى القراءه بضرورة التواجد للاطلاع والقراءة.