الأحد 04 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مانشستر يونايتد يضرب وست هام بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

فاز مانشستر يونايتد على وست هام يونايتد بثلاث أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

txt

مانشستر يونايتد يهزم وولفرهامبتون فى الدورى الإنجليزى

txt

مانشستر يونايتد يتقدم بهدفين على ولفرهامبتون في الشوط الأول

txt

موعد مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون اليوم والقنوات الناقلة



أفتتح راسموس هويلند لاعب مانشستر يونايتد التسجيل، وأحرز الهدف الأول في الدقيقة 23، قبل أن يضيف أليخاندرو جارناتشو نجم الشياطين الحمر الهدف الثاني في الدقيقة 49.

هويلند



وفي الدقيقة 71 شهدت المباراة خروج ليساندرو مارتينيز للإصابة، ومشاركة فاران بدلا منه، ليقع اليونايتد في أزمة جديدة بإصابة نجمه.

قبل أن يعاود جارناتشو التسجيل ويضيف الهدف الثالث، والثاني له في المباراة ذلك في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

مانشستر يونايتد



رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يتوقف رصيد وست هام يونايتد عند 36 نقطة في المركز السابع.
 

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يهزم وولفرهامبتون فى الدورى الإنجليزى

مانشستر يونايتد يتقدم بهدفين على ولفرهامبتون في الشوط الأول

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون اليوم والقنوات الناقلة
الجريدة الورقية