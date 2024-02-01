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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون اليوم والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

يستعد فريق مانشستر يونايتد لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد وولفرهامبتون مساء اليوم الخميس على ملعب مولينيو، في إطار منافسات الأسبوع 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل فريق مانشستر يونايتد مواجهة اليوم بقيادة المدير الفني إريك تين هاج رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، حيث يعاني المانيو من النتائج السيئة التي يقدمها هذا الموسم وابتعاده عن المنافسة بشكل كبير.

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ويستهدف مانشستر يونايتد العودة إلى طريق الانتصارات بعد تعادله في الجولة السابقة مع توتنهام وهزيمته بالجولة التي قبلها على يد نوتنجهام فورست.

ويتواجد الفريق في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بفارق الأهداف عن نيوكاسل وبرايتون المتواجدان في المركزين السابع والثامن على الترتيب بنفس رصيد النقاط.

على الجانب الأخر يأمل فريق وولفرهامبتون استغلال حالة التخبط التي يعيشها مانشستر يونايتد، من أجل العودة بالنقاط الثلاثة، حيث يتواجد الذئاب في المركز الـ11 برصيد 29 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق عامر الخوذيري.

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