مانشستر يونايتد يتقدم بهدفين على ولفرهامبتون في الشوط الأول

أنهى فريق مانشستر يونايتد الشوط الأول من مباراته ضد ولفرهامبتون متقدما بهدفين دون رد، في المواجهة المقامة بينهما على ملعب "مولينيو" حاليا صمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدفا مانشستر يونايتد جاءا بتوقيع كل من ماركوس راشفورد و راسموس هويلوند في الدقيقتين 5، 22 من عمر المباراة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بينما يأتي ولفرهامبتون في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دالوت - فاران - مارتينيز - لوك شو.

خط الوسط: ماينو - كاسيميرو - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو - راشفورد - هويلاند.