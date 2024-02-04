جديي سفرتك وحضري مكرونة بالجمبري

يفضل الكبار والصغار تناول أنواع مختلفه من المكرونة وهذا ما يدفع الأمهات لتحضيرها بأكثر من طريقة شهية ولذيذة.

ويأتي الجمبري من أشهى الأماكولا البحرية المفيدة لأحتوائه على فوائد عديدة وهي :

-نسبة عالية من العناصر الغذائية

-منخفض السعرات الحرارية

-نسبة عالية من البروتين

-يحسن صحة القلب

يحسن وظائف المخ

واليوم نقدم لك تحضير مكرونة بالجمبري بخطوات سهلة وبسيطة لتسعدى أفراد أسرتك.

المقادير

- مكرونة : 200 جم

- الروبيان : 200 جم

- طماطم : 3 حبات (مقشرة ومبشورة)

- الثوم : 3 فصوص (مقطع شرائح)

- الزعتر الأخضر : ملعقة صغيرة (مفروم فرماً خشناً)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : رشّة

طريقة التحضير

اسلقي المكرونة في قدر من الماء المملح بحسب تعليمات العبوة حتى تنضج تماماً.

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي شرائح الثوم وشوحيها قليلاً.

أضيفي الروبيان، ثم نكّهي بالفلفل الأسود، وقلّبي لعدّة دقائق حتى يصبح الروبيان وردي اللون، ثم ارفعيه من المقلاة واتركيه جانباً.

في نفس المقلاة وباستخدام الثوم والزيت المتبقي، أضيفي برش الطماطم، والزعتر الأخضر، و2 ملعقة كبيرة من ماء سلق المكرونة، وحركي الصلصة حتى يكثف قوامها.

أضيفي الروبيان إلى الصلصة وقلّبي، ثم أضيفي المكرونة المسلوقة وقلّبي جيداً حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.

ضعي المكرونة بالروبيان في طبق التقديم، ثم قدميها ساخنة.