بيتزا سوبريم على خطى المطاعم

تحتل البيتزا مكانة خاصة في البيوت المصرية رغم انها من أشهر المأكولات الإيطالية، المحببه لدى الكبار والصغار.

وتحرص الأمهات على تحضير أشهر أنواع البيتزا في المنزل لارضاء أفراد أسرتها؛ لتقدم لهم وجبة شهية على خطى المطاعم.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير بيتزا سوبريم بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- للعجينة :

طحين : 6 اكواب

الخميرة الفورية : 2 ملعقة صغيرة

حليب بودرة : 6 ملاعق صغيرة

سكر : 2 ملعقة كبيرة

النشاء : ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة صغيرة

الزيت النباتي : نصف كوب

ماء دافئ : 3 اكواب

- للصلصة :

عصير طماطم : 6 حبات

زيت الزيتون : 6 ملاعق كبيرة

دبس الطماطم : ملعقة كبيرة

أوريغانو : ملعقة كبيرة

ملح : رشّة

- للبيتزا :

البصل : 1 حبة (مقطع مكعبات ومتوسطة الحجم)

صدر الدجاج : 300 غراماً (مسلوق ومقطع مكعبات)

مرتديلا : 300 غراماً (مقطعة مكعبات)

جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

زيتون أسود : كوب

طريقة التحضير

لتحضير العجينة: في وعاء عميق، اخلطي الطحين مع الملح، والخميرة، والسكر، والحليب، والنشا، حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

أضيفي الزيت النباتي وافركي المكونات بيديكِ، ثم صبّي الماء تدريجياً مع العجن جيداً، حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

قسّمي العجينة إلى 4 أقسام متساوية، ثم غطّيها بقطعة قماش نظيفة، واتركيها لحوالي ساعة حتى ترتاح وتختمر.

لتحضير الصلصة: ضعي الطماطم، ودبس الطماطم، وزيت الزيتون، في قدر على نار متوسطة، وحركي جيداً حتى يتجانس المزيج.

نكّهي الصلصة بالملح والأوريغانو وحركي جيداً، ثم اتركي القدر لعدة دقائق حتى تتسبك الصلصة، ثم ارفعيها عن النار واتركيها جانباً.

لتحضير البيتزا: افردي العجينة على سطح العمل المنثور بالطحين بواسطة الشوبك، بحسب السماكة المطلوبة.

ضعي العجينة في صواني فرن دائرية الشكل ومتوسطة الحجم، ثم اغرزي العجينة بالشوكة بشكل خفيف.

ادهني وجه العجينة بزيت الزيتون، ثم ادهني مقدار 3 ملعقة كبيرة من الصلصة على كل عجينة، ووزعي الزيتون الأسود، ومكعبات الدجاج، والمرتديلا، والبصل.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي صواني البيتزا إلى الفرن لحوالي 20 دقيقة حتى تنضج، ثم انثري جبن الموزاريلا على الوجه، وأعيدي البيتزا إلى الفرن حتى يذوب الجبن.

قطّعي بيتزا سوبريم إلى مثلثات متساوية، وقدميها ساخنة.