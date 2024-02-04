الأحد 04 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

البيطريين تعيد فتح باب الترشح على نقابة الوادي الجديد والإسماعيلية

نقابة الأطباء البيطريين
نقابة الأطباء البيطريين

صرح الدكتور ناجى سلام -رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين- بأنه سيعاد فتح باب الترشح لنقابة الوادى الجديد  على مقعد رئيس النقابة وعضوين فوق السن وعضوين تحت السن، كما سيعاد فتح باب الترشح لنقابة الإسماعيلية على مقعد واحد تحت السن.

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أضاف الدكتور هيثم جنيدى عضو لجنة الإشراف على الانتخابات أن على من يرغب فى الترشح تسليم أوراقه كاملة ومن يريد تقديم أوراقه للمرة الثانية يعاد تجديد الأوراق المطلوبة من جديد، على أن يكون تسليم الأوراق المطلوبة للجنة الانتخابات بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى أو عن طريق البريد، على أن تتلقى اللجنة أوراق الترشح من يوم الثلاثاء ٦ فبراير وحتى الاثنين ١٢ فبراير لمدة سبعة أيام، عن أن تعلن القوائم النهائية بمجلس النقابة العامة المنعقد ١٦ فبراير القادم.
 

أضاف جنيدى  أن الأوراق المطلوبة:
-  ملء واستيفاء بيانات استمارة الترشح للانتخابات .  
-  صورة بطاقة الرقم القومي ساريه . 
-  صورة كارنية النقابة ساري  . 
-  عدد 2 صورة شخصية حديثة.
وفي حالة التقدم بأكثر من طلب يضاف نفس العدد
-  أن يكون مقيداً بالنقابة الفرعية بموجب شهادة تفيد ذلك.
-  أن يكون مُسدداً اشتراكات النقابة العامة حتى نهاية عام 2023 م . 
- أن يكون قيده في النقابة العامة بحد أقصي 26 ديسمبر 2023.
-  صحيفة الحالة الجنائية ( فيش وتشبيه ) حديثة  موجه للنقابة العامة للأطباء البيطريين   . 
-  إفادة أو شهادة من جهة العمل حديثة سارية ثابت فيها أن الطبيب مازال يعمل بهذه الجهة التي يعمل بها (الطبيب البيطري بالقطاع الخاص) ، اما الأطباء البيطريين العاملين بالجهاز الحكومي تقدم نفس الشهادة أو الإفادة مختومة بخاتم شعار الجمهورية.
-  إقرار من المرشح (الطبيب البيطري الحر )  بأنه لا يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص .

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