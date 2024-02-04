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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بالأسماء.. نقابة الأطباء تعلن الفائزين بتأشيرات الحج (التكميلية)

نقابة الأطباء تعلن
نقابة الأطباء تعلن الفائزين بتأشيرات الحج

أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء، أسماء الأطباء الفائزين بتأشيرات الحج التكميلية المقدمة من وزير الصحة إلى نقابة أطباء مصر ( أربع تأشيرات)، أثناء القرعة العلنية التي أقيمت بالنقابة أمس السبت 3 فبراير.

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وحضر القرعة د. خالد أمين الامين العام المساعد ود. شادي صفوت مقرر اللجنة الاجتماعية والمسئول عن رحلات الحج والعمرة ود.أحمد الشيخ مقرر لجنة الاعلام، بالاضافة إلى وجود الطبيب شريف حمد زوام أحد الأطباء المتقدمين لرحلة الحج كشاهد على إجراءات القرعة.

 

أسماء الأطباء الفائزين بتأشيرات الحج:

- الاساسي:-

1- د/ اسماء كامل احمد
2- د/ احمد ممدوح احمد قنديل 
3- د/ نورهان ثروت حامد
4- د/ احمد محمود علي محمد

- الاحتياطي:-

5- د/ منار زكريا ابراهيم 
6- د/ حسام الدين حمدي محمد
7- د/ فاطمه عادل عبدالله
8- د/ محمود محمد عزت عبد المنصف
9- د/ دينا هاني احمد
10- د/ فاطمه الزهراء احمد
11- د/ مروة طارق ابراهيم 
12- د/ فاطمه محمود حواش 
13- د/ محمد رضوان محمد
14- د/ كريم احمد عبد الفتاح
15- د/ محمود عبد الصبورمحمد
16- د/ مني رمضان احمد
17- د/ احمد حامد زكي زهرة
18- د/ نهي سيد احمد السيد 
19- د/ صفاء الحسين احمد
20- د/ مروة صالح محمد صالح
21- د/ شريف حمدي محمد زوام

 

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