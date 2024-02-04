المقاولون يواصل التألق في بطولة الجمهورية

فاز فريق المقاولون العرب مواليد 2008 على فريق نادي راس غارب بخماسية مقابل هدف في بطولة الجمهورية.

سجل الأهداف محمد رضا كوكو وزياد أشرف وعبد الرحمن هيثم بودي و فتحي عبد النبي ومحمد طارق , وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.

الجهاز الفني لفريق المقاولون لمواليد 2008:.

يقود الفريق المدير الفني الكابتن سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق الكابتن أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى الكابتن محمد سلامه ، ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمود عبد الحليم والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق و الكابتن أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب.



المقاولون يحقق الفوز الثاني على التوالي بخماسية في بطولة الجمهورية لمواليد 2008



حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2008 الفوز على فريق نادي راس غارب بخماسية مقابل هدف في بطولة الجمهورية , أحرز الأهداف محمد رضا كوكو وزياد أشرف وعبد الرحمن هيثم بودي و فتحي عبد النبي ومحمد طارق , وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.

يقود الفريق المدير الفني الكابتن سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق الكابتن أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى الكابتن محمد سلامه ، ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمود عبد الحليم والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق و الكابتن أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب.

