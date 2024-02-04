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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شطرنج.. الإسماعيلي يحقق مراكز مميزة ببطولة الجمهورية

الشطرنج
الشطرنج

نجح فريق الشطرنج بنادي الإسماعيلي في تحقيق نتائج مميزة ببطولة الجمهورية 2024، التي أقيمت بنادي الصيد، على مدار الأيام الماضية.

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موعد مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري المرتقبة بأبطال أفريقيا

جاءت نتائج لاعبي الإسماعيلي كالتالي:

1_ زياد محمد مركز رابع بليتز تحت 18 سنة

2_ أحمد محمد عوض مركز سابع كلاسيك تحت 16 سنة

3_ علي أحمد صلاح مركز ثالث (كلاسيك_رابيد) تحت 12 سنة 

ويقود الفريق فنيا كلا من، مصطفى عكاشة، مديرا فنيا، ويحيى مصطفى مدربا.

ويأمل مجلس إدارة الإسماعيلي في النهوض بالنادي على مستوى كافة الألعاب خلال الفترة الحالية، مما يجعل هناك إصرار على تحقيق نتائج إيجابية.

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