شطرنج.. الإسماعيلي يحقق مراكز مميزة ببطولة الجمهورية

نجح فريق الشطرنج بنادي الإسماعيلي في تحقيق نتائج مميزة ببطولة الجمهورية 2024، التي أقيمت بنادي الصيد، على مدار الأيام الماضية.

جاءت نتائج لاعبي الإسماعيلي كالتالي:

1_ زياد محمد مركز رابع بليتز تحت 18 سنة

2_ أحمد محمد عوض مركز سابع كلاسيك تحت 16 سنة

3_ علي أحمد صلاح مركز ثالث (كلاسيك_رابيد) تحت 12 سنة

ويقود الفريق فنيا كلا من، مصطفى عكاشة، مديرا فنيا، ويحيى مصطفى مدربا.

ويأمل مجلس إدارة الإسماعيلي في النهوض بالنادي على مستوى كافة الألعاب خلال الفترة الحالية، مما يجعل هناك إصرار على تحقيق نتائج إيجابية.