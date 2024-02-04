موعد مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري المرتقبة بأبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري لحساب الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بالجزائر.

كان لقاء الجولة الماضية الذي أقيم بين الفريقين على ملعب برج العرب بالاسكندرية قد انتهى بالتعادل السلبي .

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الفضائي الحصري للفعاليات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

ويقام اللقاء المرتقب مساء يوم ١٦ من شهر فبراير الجاري بدولة الجزائر.

معلول ينتظم في مران الأهلي..

وانتظم علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، انتظم في المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، إن معلول تعافى كثيرا من أثار نزلة البرد التي أبعدته عن المران الجماعي أمس.

وأوضح أن اللاعب انتظم في فقرات المران الجماعي كاملا اليوم بعد تحسن حالته وتلاشي أعراض نزلة البرد.

وواصل الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لودية سموحة غدا.