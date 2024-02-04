حاتم سكر ينضم للإسماعيلي.. رسميًا

نجح مجلس إدارة نادي الإسماعيلي في التعاقد بشكل رسمي مع حاتم سكر، لاعب الزمالك السابق، في صفقة انتقال حر، بداية من يناير الجاري، بعد ترحيب من الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.

وعبّر سكر عن سعادته بالانضمام لقلعة الدراويش، موضحًا أن الانضمام للإسماعيلي شرف لأي لاعب.

وأضاف سكر، في تصريحات للمركز الإعلامي: "سنلعب من أجل الإضافة الفنية المنتظرة ووضع الفريق في المكانة التي يستحقها بين الكبار".

وتابع: "أشعر بحفاوة كبيرة من الجميع هنا في الإسماعيلية وجماهير تضرب دائمًا أعظم الأمثلة في الوفاء والانتماء وسنقاتل من أجل إعادة البسمة لهم".

وأتم: "سنعمل على تحقيق نتائج إيجابية في قادم المباريات من أجل استعادة توازن الفريق وتحقيق أهداف الجهاز الفني والجماهير".