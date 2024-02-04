الأحد 04 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خلال أيام.. الإسكان تطرح 768 شقة جديدة كاملة التشطيب في هذه المدن

شقق الإسكان
شقق الإسكان

تستنعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في بنك التعمير والإسكان، خلال الأيام القادمة، لطرح  تكميلى يشمل 768 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 89 و93 م2، بمدينة العبور الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، بنظام القرعة العلنية اليدوية، وذلك للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الحديث، أو وحدات مدينة أسيوط الجديدة والتى سبق طرحها، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

وكان قد تنافس على مدار يومي 21 و22 يناير الجاري ما يقرب من 40 ألف مواطن على  1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من 63م2 : 93م2 بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بحسب تصريحات سابقة لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار.

شقق الإسكان المتميز الجديدة 

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن هذا الطرح يأتى فى إطار حرص الهيئة على توفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين بالمدن الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف أنماط الوحدات السكنية للمواطنين بما يتلاءم مع إمكاناتهم ويناسب احتياجاتهم.

نظام سداد شقق الإسكان

وأشار المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه يتم استكمال سداد 20 % + (1 % مصاريف إدارية، و0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية اليدوية، وسداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد باقى ثمن الوحدة (70 %) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 سنوات) محملة بالفائدة على رصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى 2 % طبقًا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة، كما أنه لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ويتم استكمال الإجراءات وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

 

مواد متعلقة

غدًا.. جهاز دمياط الجديدة يواصل تسليم قطع أراضي بيت الوطن "المرحلة الثامنة"

فرق الطوارئ تواصل أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار في البحيرة

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد أعمال رفع كفاءة محور (R R) بالتجمع

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطلق "بوابة الاستثمار الأجنبي"

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد روافع الصرف الصحي للتأكد من جاهزيتها

رئيس جهاز السويس الجديدة تلتقي عددًا من المستثمرين بالمنطقة الصناعية بعتاقة لدراسة مقترحات التطوير

مسئولو الإسكان يتفقدون المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر

وزير الإسكان: بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن " المرحلة الثامنة "بدمياط الجديدة غدا
الجريدة الورقية