غداً .. وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان مجمع ملاعب تحيا مصر بحي باب الشعرية

يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفقة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وسيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ، مجمع ملاعب تحيا مصر النموذجي لكرة القدم بمركز شباب باب الشعرية صباح يوم الإثنين المقبل الخامس من فبراير الجاري.

وفي هذا الصدد أعلن المهندس إبراهيم البطاوي رئيس مجلس إدارة مركز شباب باب الشعرية إقامة عددا من الفقرات الرياضية تحت أنظار وزير الرياضة ومحافظ القاهرة على هامش الافتتاح.

يأتي ذلك التطوير تماشياً مع التوجيهات الحكومية المقدمة في هذا الشأن بالرصد الدوري لاحتياجات المنشآت الشبابية وتلبية الجوانب المطلوبة لتأهيل قدرتها على تنظيم الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية.

وشملت عمليات التجديد الأخيرة التي أقيمت في الربع الأخير من العام المنصرم ، رفع كفاءة المبنى الإداري والاجتماعي وملاعب كرة القدم وحمام السباحة.