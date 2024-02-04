كيفية استخدام أداة Circle to Search الجديدة

إن رؤية شيء ما على شاشة هاتفي وأريد معرفة المزيد عنه هو أمر متكرر، وتريد Google دائمًا تسهيل الوصول إلى Google. ولذلك لدينا دائرة للبحث، وهي طريقة جديدة للبحث عن المعلومات على الأجهزة المحمولة.

الفكرة بسيطة للغاية – وفي الواقع، البساطة هي نقطة البيع الرئيسية. في مقطع فيديو، تقدم شركة سامسونج (التي تصنع أحد الهواتف التي تحتوي على هذه الميزة) مثالاً لشخص يرى مصباح كلب برتقالي في صورة ما، وبدلاً من إجراء بحث نصي يصف ما ينظر إليه، يكتشف ذلك يمكنهم فقط وضع دائرة حول المصباح بإصبعهم للحصول على تطابقات من الويب.

تعد دائرة البحث طريقة بسيطة جدًا للعثور على ما تبحث عنه

التسوق هو حالة الاستخدام الواضحة هنا، ولكن يمكنك أيضًا التعرف على النباتات والحيوانات، والبحث عن الكلمات، والحصول على سياق لأي شيء تراه - وبعبارة أخرى، أي شيء يمكن أن يكون عليه بحث Google.

الهواتف التي تحتاجها

تم الإعلان عن Circle to Search عند إطلاق Samsung Galaxy S24 في منتصف شهر يناير، وهو متاح على Samsung Galaxy S24 وGalaxy S24 Plus وGalaxy S24 Ultra. اعتبارًا من نهاية شهر يناير، وصل أيضًا إلى Google Pixel 8 وPixel 8 Pro.

ونأمل أن تكون هذه الميزة متاحة على هواتف Android الأخرى في المستقبل، على الرغم من أننا لن نراهن على أي شيء يتم إطلاقه قبل عام 2023.

كيفية استخدام الدائرة للبحث

شاشة الهاتف المحمول مع "وضع دائرة أو تحديد أو النقر في أي مكان للبحث" في الأعلى.

ستحصل على مقدمة لدائرة البحث قبل استخدامها.

إذا كنت تستخدم Android مع أزرار التنقل، فاضغط لفترة طويلة على زر الصفحة الرئيسية (الدائرة) لتشغيل دائرة البحث. إذا كنت تستخدم الإيماءات للتنقل، فاضغط لفترة طويلة على مقبض التنقل الموجود أسفل الشاشة للوصول إلى الميزة.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك، ستظهر لك شاشة تمهيدية تشرح كيفية عمل الميزة. اضغط على جربه الآن، وستكون جاهزًا للبدء. (في عمليات البحث اللاحقة، لا تظهر هذه الشاشة.)

على الرغم من اسم هذه الميزة، ليس عليك في الواقع وضع دائرة حول شيء ما لإجراء بحث عليه. يمكنك سحب خط عبره (مفيد للنص)، ويمكنك الخربشة فوقه، أو يمكنك فقط النقر عليه والسماح لذكاء الذكاء الاصطناعي في Android بمحاولة اكتشاف ما تحاول تحديده. (في معظم الأحيان يكون الأمر دقيقًا جدًا.)

إذا كان لديك Samsung Galaxy S24 Ultra، فيمكنك استخدام قلم S Pen بدلاً من إصبعك. ستلاحظ وجود مقابض حول كل ما حددته، ويمكنك النقر عليها وسحبها إذا كنت تريد توسيع تحديد البحث أو تقليصه.

إن النتائج التي تظهر على الشاشة تذكرنا جدًا بما تحصل عليه باستخدام Google Lens - في الواقع، بقدر ما أستطيع أن أقول، فإن Circle to Search هي مجرد طريقة أسرع للوصول إلى البحث المرئي المتاح في Google Lens. قم بالتمرير لأسفل لرؤية المزيد من النتائج، ثم انقر فوق إحدى النتائج لرؤيتها على الويب.