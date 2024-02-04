الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سامح شكري يُشدد على ضرورة إيقاف إطلاق النار في غزة

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

 أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه يجب التعامل مع القضايا بمنظور سياسي شامل.

 

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 وتابع شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، الذي بثته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، أنه سيتم استمرار التواصل الوثيق بين الأجهزة كافة في مصر وفرنسا لاستمرار العمل المشترك في مواجهة التحديات المشتركة والارتقاء بالعلاقات.

 

 وأشار إلى أن ما يحدث الآن ينذر بتفاقم الوضع والصراع في المنطقة، وهذا ما يتم السعي لتجنبه من خلال المطالبة بضرورة وقف إطلاق النار في غزة.
 

 

مصر وفرنسا تؤكدان رفضهما المطلق لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم:

 جددت مصر وفرنسا رفضهما المُطْلَق لأي إجراءات، أو سياسات، تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية الفرنسي، "ستيفان سيجورنيه"، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.

 وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار د. أحمد فهمي، أن اللقاء تناول الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية المكثفة مع مختلف الشركاء لوقف إطلاق النار في القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها أهالي غزة، إلى جانب التشديد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته تجاه تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة. 

 

 وذكر المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد التأكيد على الدور المحوري، الذي لا بديل عنه، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم الدعم لأهالي قطاع غزة، لاسيما في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يتعرضون لها، التي تتطلب دعم الآليات الدولية كافة العاملة بالمجال الإغاثي.

 

 ومن جانبه أكد الوزير الفرنسي حرص بلاده على تنسيق الرؤى والجهود مع مصر في اتجاه الوقف المستدام لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، في ضوء اتفاق مواقف الدولتين بشأن ضرورة منع دائرة الصراع من التوسع، وتفعيل حل الدولتين كأساس للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية واستعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

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