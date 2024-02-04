الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تحرير 142 محضراً تموينيا في حملات بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محموديوسف وكيل الوزارة ، حملات تموينية مكثفة ، من مفتشي التموين والرقابة التموينية ومباحث شرطة التموين ، على الأسواق والمحال التجارية .

 

حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 142مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية  ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها ، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وشدد المحافظ ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، حيال المخالفين.

 

من جانبه ، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات  التموينية والتفتيشية ، أسفرت عن ضبط 120مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، ( عدم وجود ميزان - توقف بدون عذر – تصرف وتجميع - عدم وجود سجلات )، و22 مخالفة في مجال متابعة الأسواق والمواد البترولية ، منها ، (عدم الإعلان عن الأسعار- شهادة صحية - ذبح خارج المجازر- تجار تموينيين) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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