تحرير 142 محضراً تموينيا في حملات بالمنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محموديوسف وكيل الوزارة ، حملات تموينية مكثفة ، من مفتشي التموين والرقابة التموينية ومباحث شرطة التموين ، على الأسواق والمحال التجارية .

حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 142مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها ، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، حيال المخالفين.

من جانبه ، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات التموينية والتفتيشية ، أسفرت عن ضبط 120مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، ( عدم وجود ميزان - توقف بدون عذر – تصرف وتجميع - عدم وجود سجلات )، و22 مخالفة في مجال متابعة الأسواق والمواد البترولية ، منها ، (عدم الإعلان عن الأسعار- شهادة صحية - ذبح خارج المجازر- تجار تموينيين) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.