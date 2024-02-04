الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الخارجية: مصر مقبلة على علاقة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل صباح اليوم وزير الخارجية الفرنسي.

 

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وتابع “ شكري” خلال  كلمته بمؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أنه جرى استعراض العلاقات الفرنسية المصرية على خلفية العلاقات التي تربط البلدين، فالعلاقة بين البلدين لها دعائم قوية في التاريخ، واتصال ثقافي وحضاري ممتد يعزز العلاقة ويجعلها بمرتبة أعلى بالثقة المتبادلة والعمل المشترك سواء سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا.

 


وأشار إلى أن مصر تتطلع لتطوير هذه العلاقة، ومصر لديها رؤية مشتركة إزاء العديد من القضايا الدولية والتنسيق في الإطار المتعدد في ضوء العلاقة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي ومركز فرنسا المرموق الريادي بالاتحاد، خصوصًا وأن مصر مقبلة على علاقة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي، وبالتأكيد أن دعم فرنسا لمصر بالاتحاد الأوروبي من الأمور المهمة جدًا.

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