هاني سري الدين "نائب الوفد": يطالب بخطة واضحة لمواجهة معوقات التوسع في الصادرات الزراعية

قال النائب الوفدي الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن قطاع الزراعة يتطلب أن يكون هناك رؤية واضحة وسياسة واضحة في هذا الأمر.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، المنعقدة اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولي، وأكثر من عشرين عضـوًا، موجهًا إلى السيد القصير، وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.

وأضاف "سرى الدين": "نسمع أرقامًا عن حجم المحاصيل الزراعية، ولكننا نريد الحجم الحقيقي للتصدير، كما نريد أن نعرف عن الزراعات التي من الممكن أن نزيد من حجم صادرتها، كما نريد أن نعرف المعوقات الرئيسية التي تحول دون التوسع في زيادة الصادرات وخطة الدولة لمواجهة هذه المعوقات.

وفيما يتعلق بالتصنيع الزراعية، قال: "يجب أن يكون ضمن الأولويات وأن يكون له سياسة واضحة.