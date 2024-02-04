فلسطين تطالب بفرض عقوبات دولية على وزير الأمن القومي الإسرائيلي

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بفرض عقوبات دولية على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامر بن غفير باعتباره تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 127 شهيدًا و178 مصابًا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن هذا العدد لا يشمل الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت أنه بموجب التحديث الأخير، ترتفع حصيلة العدوان إلى 27 ألفًا و365 شهيدًا و66 ألفًا و630 مصابًا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وقالت مصادر طبية وصحفية وفي قطاع الدفاع المدني، إن عددًا من الأشخاص استشهدوا وأصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في أحياء متفرقة من مدينة غزة وشمالها، بالتزامن مع تواصل القصف على جنوب القطاع.

جيش الاحتلال: نجري تحقيقات بشأن فشلنا في 7 أكتوبر

وفي ذات السياق أيضا، قال قائد الجبهة الداخلية لجيش الاحـتلال الإسرائيلي، إنه يتم التحقيق بشأن فشلنا في 7 أكتوبر.

وأضاف أن إسرائيل لن تحقق نصرا دون إعادة السكان إلى منازلهم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نحو 6512 مواطنًا من الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت نحو 6512 مواطنا من الضفة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن حصيلة الاعتقالات تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، وفقًا لوكالة وفا.