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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

ياسر الهضيبي يطالب الحكومة بفتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية

النائب ياسر الهضيبي
النائب ياسر الهضيبي

 أوصى النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بعدد من التوصيات الموجهة لوزير الزراعة، بشأن زيادة واردات مصر من المحاصيل الزراعية والفواكه. 

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 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولى إلى السيد القصير، وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه. 

 وطالب الهضيبي بضرورة استهداف أسواق جديدة في القارة الإفريقية والانفتاح على القارة بشكل أوسع، خصوصًا أن وزير الزراعة توجه إلى دول إفريقية عدة؛ أنجولا وتنزانيا وكوت ديفوار. 

 ومراقبة المحصول بداية من قطف الثمار حتى وصولها للأسواق، مع إلزام الحجر الصحي بالالتزام بمعايير السلامة والصحة للمنتجات الزراعية، أيضًا التعاقد مع خطوط ملاحية ومراكب شحن مبردة لتوصيل البضائع بصورة جيدة، مع توفير رسوم الشحن.

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