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الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يوضح آخر تطورات البرنامج العلاجي لعبد القادر وأبو علي

بوابة الوفد الإلكترونية

بدأ أحمد عبد القادر ،جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مرحلة جديدة من التأهيل من الإصابة العضلة الخلفية التي لحقت به مؤخراً . 

أوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن عبد القادر بدأ اليوم مرحلة الجري السريع في التتش وهناك تحسن كبيرة وتقدم في البرنامج العلاجي والتأهيلي. 

وفي الإطار ذاته قال جاب الله إن وسام أبو علي لاعب الفريق بدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل في الجيم اليوم للتخلص من الإصابة العضلة الخلفية. 

وواصل الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

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