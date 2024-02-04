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الأحد 04 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

معلول ينتظم في تدريبات الأهلي

علي معلول
علي معلول

انتظم التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة. 

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، إن معلول تعافى كثيرا من أثار نزلة البرد التي أبعدته عن المران الجماعي أمس. 

وأوضح أن اللاعب انتظم في فقرات المران الجماعي كاملا اليوم بعد تحسن حالته وتلاشي أعراض نزلة البرد.

وواصل الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر.

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