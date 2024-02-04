نقيب فلاحين قنا: رفع اسعار قصب السكر قرار يشجع على زيادة الإنتاج

علق احمد ابو الوفا نقيب الفلاحين بمحافظة قنا، فى تصريح خاص" للوفد "على قرار الدكتور على مصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بزيادة سعر توريد قصب السكر بداية من الموسم الحالى لعام ٢٠٢٤، من ١١٠٠ جنية لطن ليصبح ١٥٠٠ جنية لطن، مع صرف حافز إضافى يصل إلى ٥٠٠ جنية لطن، على أنه قرار صائب بنسبة ١٠٠ ٪ ويشجع على زراعة القصب وزيادة الإنتاج ويخلق روح المنافسة .

وأضاف نقيب فلاحين قنا، ان استحداث نظام لصرف حوافز وتقسيم الموردين و المتعاقدين مع مصانع السكر لشرائح، وتحديد حافز لكل شريحة، قرار جانبه الصواب، ومن شانه تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة بقصب السكر من جهه، وزيادة الإنتاج لكل فدان من جهة أخرى، ذاكرا ان تقسيم المنتجين للقصب لشرائح يخلق روح المنافسة بين المزارعين، و يصب فى مصلحته الفلاح فى المقام الأول، ويعزز الناتج المحلى من السكر .

وأشاد ابو الوفا بالقرار، مطالباً الدولة بضرورة الاستمرار فى دعم المزارع، والوقوف بجانبه بكافة مراحل الزراعة لنهوض بهذا القطاع الحيوى، وزيادة المساحات المنزرعة بقصب السكر وعودة المزارعين لزراعة القصب من جديد، باعتباره محصول استراتيجي، ويعد بمثابة صمام الأمان لدولة المصرية فى امنها الغذائى.

وأوضح نقيب الفلاحين بقنا، أن النقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، نجحت فى إقرار رسوم نقل على مصانع السكر، تسدد للمزارعين مما يقوما بنقل محاصيلهم بواسطة قاطرات الجرارات الزراعية، على أن يتم تحديد المبلغ على حسب المسافة بين مكان المحصول ومصنع السكر التابع له المتعاقد.

وكان الدكتور على مصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارا، أمس السبت، بزيادة سعر توريد قصب السكر لهذا الموسم لعام، ٢٠٢٤ إلى ١٥٠٠ جنية لطن القصب، بدلاً من ١١٠٠ جنية للطن، مع صرف حافز توريد اضافى تشجيعى قدرة ٣٠٠ جنية لطن، فى حالة توريد محصول بمتوسط ٣٠ طن من قصب السكر ، ليصبح سعر الطن الواحد ١٨٠٠ جنية، وصرف حافز ٤٠٠ جنية لطن فى حالة التوريد أكثر من ٣٠ طن وحتى ٤٠ طن من قصب السكر، ليبلغ سعر الطن ١٩٠٠ جنية، كما نص القرار على صرف حافز قدرة ٥٠٠ جنية، فى حالة التوريد لأكثر من ٤٠ طن قصب ليصبح سعر الطن ٢٠٠٠ جنية.

وكانت "الوفد" قد أجرت سلسلة من التحقيقات الصحفية والحوارية، قبيل إنطلاق موسم عصير قصب السكر، لهذا العام ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، التحقيق الأول بعنوان " بعد وصول كيلو السكر ل٥٥ جنية... ٣٠٠٠ الالف جنية سعر عادل لطن القصب" ، تم نشره فى العدد الورقى بتاريخ ١٨ ديسمبر من عام ٢٠٢٣، كما تم عمل تحقيق اخر بعنوان "الخطر يحاصر صناعة السكر في قنا" ، نشر فى بوابة الوفد الالكترونية بتاريخ ١٨ ديسمبر من عام ٢٠٢٣.

كما أجرت" الوفد" حوارا صحفياً مع مدير "مصنع سكر نجع حمادي" ، بتاريخ ١ فبراير ٢٠٢٤، بعنوان الهندسة عبد الرحمن عبد العزيز مدير مصنع سكر نجع حمادي فى حوار للوفد، <<مصنع سكر نجع حمادي مهدد بالاغلاق>> والذى صرح فيه ان المصنع يواجه خطر الاغلاق بسبب نقص وعزوف المزارعين عن التوريد .