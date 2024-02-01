الجامع الأزهر يواصل اختبارات نهاية المستوى بـ"رواق القرآن الكريم"

اختتمت الفروع الخارجية لرواق الجامع الأزهر، الأسبوع الأول من فعاليات الاختبارات التتابعية ونهاية المستوى لدارسي أروقة القرآن الكريم والتجويد والقراءات.

وجرت الاختبارات لجميع الدارسين المقيدين بالرواق الأزهري للوقوف على مدى التقدم في الحفظ، حيث يتوقف على هذه الاختبارات انتقال الدارس إلى المستوى الأعلى من عدمه وفقا للدرجة الحاصل عليها، ويبلغ عدد الدارسين الذين لهم حق تأدية الاختبار برواق القرآن الكريم 160 ألف دارس من الأطفال و30 ألف دارس من الكبار.

انعقاد لجان الاختبارات بالمقار القريبة من الدارسين تيسيرا عليهم

وصرح الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، بأنه من المقرر أن تنعقد لجان الاختبارات بالمقار القريبة من الدارسين وذلك تيسيرا عليهم، كما تمتد الاختبارات لمدة 15 يوما، وجهت خلالها الإدارة العامة للجامع الأزهر باحثيها وأعضاء الإدارات الفرعية لمتابعة سير عملية الاختبارات وذلك للتعامل الفوري مع ما يطرأ من المشاكل.

من جانبه ، أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الجامع الأزهر يعقد غرف عمليات يومية وذلك لمتابعة سير الاختبارات والمعالجة الفورية للمعوقات التي تعرقل سير الاختبارات.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعناية مؤسسة الأزهر الشريف بالقرآن الكريم تحفيظًا وتلاوة وإتقانًا، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، كما تنعقد الاختبارات بإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر.