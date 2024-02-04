SEO Starter.. جوجل تصدر دليلا جديدا للمبتدئين في تحسين محركات البحث

أصدرت Google اليوم الإصدار الثالث من دليل SEO المبدئي الخاص بها. يبلغ حجم هذا الإصدار حوالي نصف حجم الإصدار الثاني وهو مكتوب بشكل أساسي للأشخاص المبتدئين في تحسين محركات البحث.

تم إصدار دليل SEO Starter من Google في الأصل في عام 2008 كإصدار PDF. وتم تحديثه آخر مرة في عام 2017.

ما الذي تغير. أعلنت Google أن الإصدار الجديد هو "إصدار بحجم الجيب من دليل SEO Starter".

قالت Google أيضًا إن هذا الإصدار الجديد "يركز بشكل أفضل على الجمهور المبتدئ والموضوعات التي نعتقد أن الشخص الذي يغمس أصابع قدميه في تحسين محركات البحث يجب أن يركز عليها ولماذا."

قالت جوجل: "إذا كان شخص ما يستخدم نظام إدارة المحتوى (CMS) مثل Wix أو Squarespace، فقد يحاول استخدام مكون إضافي ولا داعي للقلق بشأن تعلم كيفية إضافة التعليمات البرمجية إلى موقعه على الويب."

قسم الملاءمة للجوال: قالت Google، "معظم المواقع والمنصات الجديدة متوافقة بالفعل مع الجوّال"، لذلك قررت Google أنه لم تعد هناك حاجة لذلك بعد الآن.

قسم تحليل أداء الموقع: أزالت Google هذا لإبقاء المستند يركز على تحسين محركات البحث للمبتدئين، وقالت إن هذه ستكون "الخطوة التالية" لمهمة تحسين محركات البحث وهي "موضوع أكثر تقدمًا".

لماذا فعلت هذا. أضافت Google أقسامًا تفتقر إلى إجابة لسؤال "لماذا يجب أن أفعل هذا؟" و"لماذا هذا الشيء ليس هنا؟"

ما هو. أضافت جوجل إلى قسم المحتوى المكرر شرحًا لماهية المحتوى المكرر وكيفية إصلاحه، وقسمًا قصيرًا جديدًا لمقاطع الفيديو.

نظريات وأفكار SEO. أضافت Google قسمًا جديدًا حول نظريات وأفكار تحسين محركات البحث الشائعة حول الأماكن التي تعتقد Google أنه لا ينبغي للأشخاص التركيز عليها كثيرًا. أضافت Google أيضًا قسمًا جديدًا حول المدة التي يمكن أن تستغرقها رؤية التأثير.

قامت Google بضغط الكثير من المحتوى بما في ذلك:

أقسام "هل أنت على Google": مبسطة إلى قسم واحد يركز على طريقة سريعة للتحقق مما إذا كان موقعك موجودًا على Google، وعلى الخطوات الأولى التي يجب على مالك الموقع اتخاذها إذا لم يرى موقعه في نتائج بحث Google.

قسم "هل أحتاج إلى تحسين محركات البحث": لدى Google مستند مستقل، لذا قامت Google بضغطه في جملتين وربطه بالدليل الكامل.

قسم روابط العناوين والمقتطفات: قامت Google بتقصير هذا القسم إلى حد كبير لصالح المستندات المستقلة الأكثر شمولاً.

قسم الصور: بالنسبة للجمهور المبتدئ، يعد النص البديل هو التوجيه الأكثر أهمية.

قسم "إلغاء الاشتراك في بحث Google": قالت Google، "على الرغم من أنه موضوع مهم يجب ذكره، فمن المحتمل ألا يكون هذا هو السبب الذي يجعل القارئ يشق طريقه عبر الدليل".

قسم الروابط: قام جوجل بضغط هذا القسم دون تغيير الرسالة المتعلقة بها، وسلط الضوء على جوانبها المفيدة ولماذا يعد الارتباط مفيدًا للمستخدمين ومحركات البحث.

الترويج لموقع: قامت Google أيضًا بضغط هذا القسم أثناء الارتباط بـ Google for Creators، حيث أن لديهم دليل أكثر تفصيلاً حول هذا الموضوع.

قسم بنية الموقع: بقي هذا القسم في الغالب دون تغيير، لكن جوجل قامت بإزالة هذه الأقسام:

قسم التنقل: بدلاً من ذلك، يركز على ربط عناوين URL المهمة في الموقع بشكل أكثر قوة.

قسم 404: قالت Google: "نحن لا نهتم حقًا بصفحات 404 ويجب على مالكي المواقع أن يفعلوا كل ما هو منطقي لمستخدميهم."

الإعداد الصريح لفتات التنقل: يعد هذا موضوعًا متقدمًا، لذا قامت Google بإزالته.

المزيد قادم. وأضافت Google أنها تأمل في عدم تغيير دليل البدء هذا مطلقًا، لكنها "ستستمر في جعل وثائقنا أكثر وضوحًا وأسهل للفهم في الأشهر المقبلة".

لماذا نهتم. يعد دليل Google SEO المبدئي شيئًا قرأه العديد من مُحسنات محركات البحث الجديدة والقديمة في مرحلة ما من حياتهم المهنية. والآن بعد أن تم تحديثه، ربما يتعين عليكم جميعًا إلقاء نظرة سريعة عليه لمعرفة ما تغير.