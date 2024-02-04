تدريب الترقي للمعلمين والمعلمات بالأزهر الشريف

في الاسماعيليه:

قال الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، إن إدارة التدريب تواصل تنفيذ دورات تدريب الترقي لمعلمي الأزهر الشريف بمنطقة الإسماعيلية التعليمية للمستهدفين للترقية ممن أتم المدة البينية خمس سنوات حتى 2022/12/31.



جاء ذلك خلال متابعته اليوم سير عملية التدريب يرافقه نجيب محمد، مدير إدارة الإسماعيليّة الأزهرية، عبدالحميد حسن مدير إدارة أمن المنطقة، لتدريبات الترقي لمعلمي ومعلمات منطقة الإسماعيليّة الأزهرية والتي تستمر لمدة شهرين، وذلك بقاعات إدارة التدريب بالمبنى الإداري، وتتضمن التدريبات مهارات التدريس الفعال والعديد من الموضوعات التى تصقل وتنمي مهارات معلمي ومعلمات الأزهر الشريف، وذلك بحضور آمال عبدالرحمن، مدير التدريب بالمنطقة،

حيث قام فضيلته بمناقشة المتدربين، والرد على استفساراتهم، والتأكد من تذليل كافة العقبات للمتدربين.

ويتم تقييم المعلمين خلال التدريب بإجمالي 50 نقطة توزع بمعدل 2 نقطة لكل يوم حضور، 4 نقاط للمشاركة اليومية مع المدرب، «يتسلم المدرب كشف التقييم صباحًا ويسلمه في نهاية اليوم التدريبي»، إضافة إلى 32 نقطة للاختبار البعدي، وعلى المتدربين الحضور لمقر التدريب قبل الميعاد المحدد لكل معلم بنصف ساعة على الأقل، والالتزام بالضوابط التي تقرها إدارة التدريب بالمنطقة، من حيث مراعاة مواعيد الحضور والحرص على التوقيع بكشف الحضور والانصراف لمدة 3 أيام مدة البرنامج التدريبي لكل معلم، واستلام إخلاء الطرف في نهاية البرنامج التدريبي.

ويعمل الأزهر الشريف على تطوير أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الأزهرية من أجل النهوض بالقطاع التعليمي.