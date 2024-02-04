فعاليات اليوم الختامي لمبادرة يوم الخير بالشباب والرياضة في القليوبية

نفذت إدارة الشباب بمديرية الشباب و الرياضة بالقليوبية فعاليات اليوم الختامي لمبادرة يوم الخير ( المرحلة الرابعة) المنفذة من قبل الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ( ادارة الشباب) برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أوضح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية انه تم تنفيذ المبادرة داخل مراكز الشباب علي مستوي محافظة القليوبية بمشاركة أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب والمتضمنه توزيع ملابس وأحذية وبطاطين ومواد غذائية.

وقد تم بث معرض الملابس داخل مركز شباب كفر مناقر التابع لإدارة شباب بنها بحضور عامر حمدي مدير إدارة الشباب بالمديرية من خلال تقنية الفيديو كونفرانس علي مستوي الجمهورية وبحضور معالي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

الجدير بالذكر أن المبادرة يشارك فيها أندية الفتاة والمرأة على مستوى مراكز شباب القليوبية ووصل عدد المستفيدين من المبادرة حوالي ٢٠٠٠ مستفيد من الأسر والأفراد .