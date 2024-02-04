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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سياسي يكشف الملفات المطروحة خلال جولة وزير الخارجية الأمريكي بالمنطقة

الدكتور إكرام بدر
الدكتور إكرام بدر الدين- أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مصر والسعودية وقطر وإسرائيل والضفة الغربية تأتي في توقيت مهم للغاية، ولاسيما في ضوء الأوضاع الدولية الراهنة والحرب في قطاع غزة.

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مناقشة الأوضاع في المنطقة 

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الزيارة تستهدف مناقشة الأوضاع في ضوء الأزمات التي تشهدها المنطقة والحيلولة دون إتساع نطاق النزاع في غزة، وبحث قضية الأسرى، ومناقشة ملف الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية في غزة، والوصول إلى هدنة مؤقتة لأطراف النزاع بين إسرائيل وغزة.

التوترات الأمريكية الإيرانية 

وأفاد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الزيارة تأتي في ضوء التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على خلفية الهجوم على الجنود الأمريكيين في سوريا والعراق حيث يعد ذلك حرب بالوكالة، فضًلا عن الأوضاع في البحر الأحمر وتداعياتها على المنطقة والتي تهدد حركة الملاحة البحرية، وأيضًا التجارة العالمية، لافتًا إلى أن جولة وزير الخارجية الأمريكي مهمة في هذا التوقيت.

ويبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة بالمنطقة تشمل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية خلال الفترة  من 4 فبراير إلى 8 فبراير الجاري، وفقًا لما أعلنته الخارجية الأمريكية.

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