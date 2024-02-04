ضبط 1000 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، حملات مكثفة علي أسواق مدن وقري المحافظة والتي أسفرت عن ضبط 1000 لتر سولار

تم تجميعهم داخل محطة تمويل وقود قبل بيعها بالسوق السوداء، و١١٥ شيكارة علف مجهول المصدر، و٢٦ شيكارة أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق، و١٥٠٠ كجم سكر مجهول المصدر بمركز دمنهور.

وبحملة مماثلة بمركز شبراخيت تم ضبط ٥٠٠ عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية و٥٠٠ كجم أسمنت مجهول المصدر و٦٠٠ كجم سماد مجهول المصدر و١٠٠ كجم سكر مجهول المصدر كما تم تحرير ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت إدارة تموين إيتاى البارود من ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ٢٣جرامًا للرغيف الواحد وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر و١٧ مخبزًا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و٣ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و٣ مخابز لتصرفهم فى ٨٠ شيكارة دقيق بلدى مدعم، كما تم تحرير محضرين لعدم وجود سجل زيارات و٩ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.