فاعليات مسابقة التفوق الكشفي الجمهوري بجامعة قناة السويس

رحب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بوفود 22 محافظة، يمثلهم 140 كشافًا و30 قائدًا في رحاب جامعة قناة السويس، وذلك في إطار فاعليات مسابقة التفوق الكشفي الجمهوري للكشافة البحرية المصرية، والذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من 1 إلى 6 فبراير الجاري، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالتعاون مع الكشافة البحرية المصرية.

ومن جانبه - أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن سواعد جامعة قناة السويس قاموا بالتجهيزات اللازمة لبدء مسابقة التفوق الكشفي، التابعة لجمعية الكشافة البحرية بالإسماعيلية، والمقامة بالمخيم الكشفي الدائم لجوالة جامعة قناة السويس، لافتًا إلى أن حفل الختام يقام غدًا الإثنين الموافق 5 فبراير بمسرح رعاية الشباب.

يُذكر أن المسابقة تقام بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، بإشراف الأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة والأستاذ ابتسام سليم مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.