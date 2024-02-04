محكمة الجنايات تقضي بالإعدام على قاتل زوجته في الفيوم

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، وأحمد سعد، وأمانة سر عصام سيد، وسكرتارية تنفيذ صالح دياب، حكم الإعدام ، علي المتهم " محمد ج ش " لإتهامه بقتل زوجته بعد موافقة المفتي وأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، عقب إرسال أوراقه في الاول من يناير الماضي، وجاء القرار بإجماع الآراء، وكانت المحكمة حددت جلسة دور الانعقاد في الرابع من فبراير للنطق بالحكم.



تفاصيل القضية

تعود الواقعة الي تلقي شرطة النجدة بالفيوم، إشارة من مستشفى الفيوم العام، بوصول جثة شابة مذبوحة، وادعاء أسرة الزوج سقوط لوح زجاجي عليها، وتبين أن الزوجة دينا أ و بتوقيع الكشف الطبي علي المجنى عليها تبين أنّ هناك شبهة جنائية في الوفاة، وإنتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة على الفور بقرية دفنو بدائرة المركز، وتم فرض كردون أمنى حول المنزل، وتبين ان زوج المجني عليها ويدعي محمد.ج 33 عامًا، وراء إرتكاب الجريمة، وتمكنت مباحث المركز من القبض على الجاني مختبئا في شقة أحد أقاربه بمدينة 6 أكتوبر استعداد لهروبه خارج البلاد.

وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى إطسا المركزي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة، وأحالت الواقعة الي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.