الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة في هذا الموعد.. والأرصاد تُحذر

الطقس
الطقس

 تشهد البلاد خلال هذه  الفترة حالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية نظرًا لأننا في فصل الشتاء الذي يتسم بإنخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار الغزيرة على كافة الأنحاء. 

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الأرصاد: تحسن حالة الطقس تدريجيًا خلال الأيام المقبلة (فيديو)

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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

إرتفاع درجات الحرارة اعتبارًا من غدًا الإثنين 

وقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس، موضحة أنه اعتبارًا من غدًا الإثنين هناك إرتفاع ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات على كافة الأنحاء، وسقوط للأمطار الخفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة وذلك حتى الجمعة المقبلة.

شبورة مائية وتكون للصقيع على مناطق سيناء 

وتابعت الهيئة، هناك شبورة مائية على بعض الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر وعلى أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحاظة الوادي الجديد.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي: 

القاهرة الكبرى العظمى 18 والصغرى 10 

الوجه البحري العظمى 18 والصغرى 10 

جنوب الصعيد العظمى 21 والصغرى 08 

جنوب سيناء العظمى 22 والصغرى 18 

شمال الصعيد العظمى 18 والصغرى 05 

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