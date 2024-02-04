مراجعة الإعلانات واللوحات التجارية المخالفة بكفرالشيخ

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، عن إزالة 232 إعلان مخالف وتحرير 41 محضر لمخالفات الإعلانات واللافتات بعدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تحت إشراف إدارة الدعاية والإعلانات بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

و تم إزالة ١٢ إعلان مخالف وتحرير ٦ محاضر و١٤ إنذار للمخالفين بمطوبس، وفى حى شرق كفرالشيخ تم إزالة ٣٤ إعلان مخللف، وفى حى غرب كفرالشيخ تم إزالة ٥٢ إعلان مخالف، وفى الحامول أيضًا تم إزالة ٥٤ لافتة اعلانية غير مرخصة.

قال المحافظ أن الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات واللوحات التجارية المخالفة وغير المرخصة ومنتهية الترخيص على مستوى المحافظة، لتحقيق الإنضباط بالشوارع، وإعادة المظهر الحضارى للمدن، وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

شدد نورالدين بتكثيف الحملات بشكل يومى لمتابعة ومراجعة الإعلانات على الطبيعة، وإزالة الإعلانات العشوائية، وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقًا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه اللائحة الجديدة للإعلانات، لمنع إستغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.