رد حركة حماس على مقترح باريس لوقف إطلاق النار في غزة

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أنهم تسلموا مقترح الإطار العام المنبثق عن اجتماع باريس لوقف إطلاق النار في غزة، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقال إن ردهم على المقترح يرتكز على أساس وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، بالإضافة إلى إدخال المساعدات والتوصل إلى صفقة تبادل عادلة.

وشدد على أهمية وقف العدوان على سكان غزة، مشيرًا إلى أنه يثمن الجهود التي تبذلها كل من مصر وقطر من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في غزة.

شهداء غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء و165 مُصابًا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم السبت، أن هذا العدد لا يتضمن الضحايا تحت الركام وفي الطرقات الذين يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وحسب التحديث الأخير، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وهو تاريخ "طوفان الأقصى"، إلى 27238 شهيدًا و66452 مصابا .