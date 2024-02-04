رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال التطوير والتجديد بنادي الجامعة

تفقد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط نادى جامعة أسيوط؛ لمتابعة أعمال الإحلال، والتجديد الجارية بالنادي، والاطمئنان على أعمال تحسين الكفاءة، فى إطار خطة الجامعة، الهادفة إلى تطوير، وتنمية منشآتها الجامعية، وتحديث بنيتها الأساسية على النحو الأمثل؛ لتحقق الأهداف المرجوة منها.

رافق رئيس جامعة أسيوط خلال الجولة؛ الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد صلاح قراعة المشرف العام على القرية الأولمبية بالجامعة، والدكتور عمرو سيد سكرتير عام نادى جامعة أسيوط، ومدير مكتب رعاية الطلاب الوافدين بالجامعة، وبمشاركة لفيف من العاملين بإدارة النادي.

خلال الجولة، أكد الدكتور المنشاوي على أهمية الدور المجتمعي الذي تقدمه الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، مشيرًا إلى أن عمليات التطوير الجارية بالنادي هدفها أن يكون النادي ملتقى مناسبًا لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، موجها بالعمل بجدٍ وفاعلية؛ لاستكمال أعمال التطوير على نحو يليق بمستوى الخدمات المقدمة من الجامعة؛ ولتلبية احتياجات رواد النادي، وتوفير كافة الخدمات لهم بما يحقق الهدف من إنشاء النادي في التيسير على رواده في ممارسة الأنشطة المختلفة.



شملت أعمال التجديد؛ تطوير حديقة النادي، والإضاءات التجميلية، وتطوير البوابة، ومسجد النادي، وحديقة الأطفال، هذا إلى جانب تطوير محيط النادي.