جولات ميدانية مكثفة على الوحدات الصحية بالإسماعيلية

قال الدكتور محمد سامي مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية أن هناك خطة تنفذ حاليا بإجراء جولات ميدانية دورية على جميع الوحدات الصحية بمحافظةالإسماعيلية للوقوف على مدى تقديم الخدمة الطبية ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل.

واكد سامي ان الجولات تهدف لتطبيق مشروع تحسين الأداء بالمركز والذى تم تقديمة من قبل فريق الرعاية الأولية حيث يشمل المشروع تحسين مستوى تقديم الخدمات الطبية ، تقليل اوقات الانتظار، متابعة كبار السن وذوى الأمراض المزمنة ، ويأتى المشروع كنقلة نوعية جوهرية في الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي المركز .

وكان" سامي " قام في ساعة متأخرة من مساء السبت بزيارة مركز طبي الرحمة حيث تفقد أماكن استقبال وانتظار المنتفعين ، بالإضافة إلى عيادات طب الأسرة ، أمراض النساء ومتابعة الحمل، وعيادة طب الأسنان، وتنظيم الأسرة. بالإضافة إلى غرفة الأشعة x-ray، ومعامل الدم، والتحاليل، وسحب العينات ، وآلية صرف الدواء ، غرفة التعقيم، المغسلة، وغرفة الفرز، وغرفه النفايات إلى جانب فاعلية التسجيل الطبي، والطوارئ والملاحظة، والصيدلية والمخازن وغرفة التطعيمات، و المكاتب الإدارية.



وترتكز منظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية على 66 منشآة صحية، منها 12 مستشفى بالإضافة إلى 54 مركز ووحدة طب أسرة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لأبناء المحافظة، وبلغ تكلفة المنظومة الصحية بمحافظة الإسماعيلية 10,125 مليار جنيه مصري.

وبدأ التشغيل الرسمي للمنظومة بالإسماعيلية منذ بداية العام المالي 2023/2022 تم خلالها تقديم 10 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية منذ بداية إطلاق المنظومة بالمحافظة في فبراير 2021 وحتى الآن ..

كما تم استحداث أكثر من 22 خدمة طبية بمستشفيات الهيئة بالإسماعيلية أبرزها "زراعة الكُلى" زراعة القرنية ، زراعة قوقعة الاذن و"القساطر القلبية بتقنية TAVI" و"القساطر المخية" و"جراحات الوجه والفكين" .. وتم إجراء حوالى 66 ألف عمليات وجراحات بتقنيات ونسب نجاح عالمية حيث لا يتكلف المنتفع مقابل العمليات الجراحية سوى نسبة مساهمة مقدارها 400 جنية فقط تحت مظلة المنظومة.