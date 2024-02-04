مصرع شاب في حادث تصادم دراجة نارية بأتوبيس جنوبي الأقصر

لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، إثر تصادم دراجة نارية بأتوبيس، على الطريق الزراعي بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، إخطارا من الأهالي يفيد بوقوع حادث اصطدام دراجة نارية بحافلة بالطريق الزراعي بين قريتي القرية والقرايا؛ مما أسفر عنه مصرع شاب.

على الفور انتقلت سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وتبين وفاة قائد الدراجة النارية " صلاح.ص"، وتم على الفور نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصيذ؛ لانتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.