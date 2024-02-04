حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع ( إنفوجراف)

على مدار أسبوع كامل، شهدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نشاطًا موسعًا، للوزيرة السفيرة سها جندي ما بين لقاءات وندوات وزيارات.

وخلال السطور التالية، نستعرض النشاط الكامل للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، كما يلي:-

1- تلقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، تساؤلات واستفسارات من المصريين بالخارج بشأن مشروع "بيت الوطن". وأكدت الوزيرة حرصها على تلبية احتياجات المصريين في الخارج بالتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، حيث تضمن رد وزارة الإسكان، أنه سبق موافقة مجلس الوزراء في أكتوبر 2022 على طرح مشروع بيت الوطن للحاجزين بشكل دائم ومستمر، وقد تم نشر كراسة شروط للطرح الثامن للمشروع والطرح الثامن التكميلي والطرح التاسع على الموقع الإلكتروني للمشروع.

2- في استجابة لطلبات المصريين في الخارج، أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، موافقة مجلس الوزراء يوافق على مد العمل بقانون "سيارات المصريين بالخارج" لمدة 3 أشهر إضافية.

3- في إطار مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة زيارة إلى محافظة الدقهلية، تضمنتها جولة تفقدية شملت العديد من المقرات داخل ديوان المحافظة، والتي شملت تفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، ومركز خدمة المواطنين، ومقر تدريب برنامج "المرأة تقود"، وكذلك متحف أعلام الدقهلية والذي يعرض السيرة الذاتية لأهم رموز المحافظة من كبار المسئولين والفنانين والكُتاب والإعلاميين.

4- عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مؤتمرا جماهيريا توعويا لأهالي عدد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بمحافظة الدقهلية، وذلك ضمن فعاليات تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية. وفي كلمتها للمواطنين، شددت الوزيرة على أن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة حريصة على سلامة أبنائها، ولذلك تحرص القيادة السياسية على دعم الهجرة النظامية وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، من تأهيل وتدريب للشباب ودعم لجهود التدريب من أجل التوظيف.

5- ضمن فعاليات المؤتمر الجماهيري لمبادرة "مراكب النجاة" في محافظة الدقهلية، أشادت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بجهود 3 من شباب المحافظة الذين استعرضوا مشروعاتهم الشبابية الناجحة بها. وقد ثمنت الوزيرة جهود شباب المحافظة في العمل الجاد والبحث عن البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، والبدء في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مضيفة أن وزارة الهجرة حرصت على تدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، بجانب التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من حيث توفير فرص العمل اللائقة والبرامج التدريبية اللازمة، وفقا لاحتياجات أسواق العمل الدولية.

6- ضمن فعاليات زيارة سيادتها إلى الدقهلية، افتتحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، معرض "أيادي مصر" الثالث لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية. وشددت الوزيرة على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية من أجل إيجاد فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر، وتقديم كل سبل الدعم لصغار المنتجين والعارضين بما يساهم في توسيع أنشطتهم وزيادة فرص العمل في صناعاتهم، وكذا إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية بما يساهم في زيادة المبيعات والتصدير للخارج.

7- تفقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، برفقة د. أيمن مختار محافظ الدقهلية فرع غرفة المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج بالمحافظة. وقد استعرضت الوزيرة جهود الوزارة لمجابهة الهجرة غير الشرعية وإتاحة البدائل الآمنة، واطلعت على أهم البرامج التي تم تنفيذها في محافظة الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة خلال الفترة من 2021 إلى 2023، حيث تم تدريب 222 مستفيدا من أبناء الدقهلية من خلال غرفة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بالتعاون مع جمعية "إنماء مصر"، بجانب برامج تثقيف الرائدات الريفيات بإجمالي عدد (101) مستفيد بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبرامج توعية الشباب من ذوي المؤهلات العليا بمخاطر الهجرة غير الشرعية بإجمالي عدد (29) مستفيدا.

8- في إطار نتائج زيارة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة لمحافظة الدقهلية ضمن مبادرة "مراكب النجاة"، نظمت وزارة الهجرة بالتعاون مع مؤسسة "راعي مصر" قافلة طبية في قرية بدواي بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، لعلاج أهالي القرية مجانا في عدة تخصصات: (أمراض الباطنة، العظام، الرمد، الجلدية، النساء، الأطفال). وقد شهدت القافلة الكشف وتقديم العلاج اللازم لعدد 133 حالة تخصص الرمد، 70 حالة تخصص الباطنة، 68 حالة تخصص العظام، 45 حالة تخصص الاطفال، 25 حالة تخصص النسا، بإجمالي 341 كشف مواطن، وتقديم 45 نظارة طبية لأهالي القرية.

9- في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة لقاء مع الجالية المصرية في إسبانيا والبرتغال عبر الفيديوكونفرانس. أشارت الوزيرة خلال اللقاء إلى استراتيجية وزارة الهجرة التي تستهدف التواصل مع كافة شرائح المصريين بالخارج، والتي تسعى من خلالها لحل أي مشكلات أو تحديات تواجه المصريين بالخارج. وحرصت الوزيرة على استعراض مجموعة المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة خلال الفترة الماضية لصالح مواطنينا بالخارج، مؤكدة على حق المصريين بالخارج للحصول على الكثير من المحفزات، مشيرة إلى قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من كافة الجمارك والرسوم.

10- في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في ندوة الأزهر الشريف بعنوان: "دور الدولة في الحفاظ على الهوية والتبصير بأخطار الغزو الثقافي"، والتي عقدت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. وخلال الندوة، وجهت سيادتها الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر د. أحمد الطيب، لسعة صدره وترحيبه الدائم بالتعاون بين وزارة الهجرة ومشيخة الأزهر الشريف لنشر الوعي والحفاظ على موروثنا الثقافي والحضاري، بجانب جهود التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن الوزارة حرصت على دعم الهوية الثقافية لأبنائنا بالخارج، من خلال أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربي"، لمواجهة هذا الغزو الثقافي الذي يقوم على محاربة اللغة العربية واستبدالها باللغات الأجنبية وطمس العادات والتقاليد الشرقية.

11- في إطار مشاركتها في فعاليات الندوة الثقافية التي نظمها الأزهر الشريف بعنوان: "دور الدولة في الحفاظ على الهوية والتبصير بأخطار الغزو الثقافي"، كمتحدث رئيسي، تفقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، جناح الأزهر الشريف ضمن الفعاليات المقامة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الدورة 55. ودوّنت الوزيرة كلمة تذكارية في سجل ضيوف الشرف، واصفة الجناح بأنه مشرف وصرح ثقافي مبهر وجاذب للكثير من رواد المعرض.

12- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السفيرة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر، لبحث سبل التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك. واستعرضت الوزيرة جهود وزارة الهجرة منذ عودتها بقرار جمهوري، مبينة أن الدولة حرصت على بناء قاعدة من المصريين بالخارج من شأنها دعم رؤيتها ونقل الصورة الحقيقية في الداخل إلى الخارج، وأن الوزارة تلبي احتياجات نحو 14 مليون مواطن مصري حول العالم، موضحة أن الوزارة الهجرة عملت على تقديم مجموعة المحفزات خلال الفترة الماضية لصالح مواطنينا بالخارج، مؤكدة على حق المصريين بالخارج للحصول على الكثير منها.

13- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، احتفالية جوائز المتميزين من خريجي المملكة المتحدة المصريين التي نظمها المجلس الثقافي البريطاني في مصر. وقالت الوزيرة في كلمة لها خلال الاحتفالية: "إن الاحتفال بالتعليم والتفوق الأكاديمي أمر يسعدني كثيرًا، ويسرني جداً أن المملكة المتحدة قد أتاحت مثل هذه الفرصة لشبابنا المصري، حيث تتشارك مصر والمملكة المتحدة العديد من الملفات معا، ولكن قد يكون أعظمها هو ملف التعليم الذي يحصل عليه شبابنا في الجامعات المتميزة والعريقة لدى المملكة المتحدة".

14- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن التفاصيل النهائية لـ"المؤتمر الدولي للسياحة الصحية"، الذي تعتزم الدولة استضافته من 2 إلى 3 مارس القادم بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأكدت السفيرة سها جندي في كلمتها أن هذا المؤتمر سيشكل نقلة نوعية لمستقبل السياحة العلاجية في مصر، وأن وزارة الهجرة ستكون في مقدمة المؤسسات لإنجاح هذا المؤتمر الذي من شأنه أن يسهم في دفع عملية التنمية والاقتصاد المصري.

15- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في احتفالية مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تحت عنوان «ما بين الإنجازات والرؤية»، بحضور عدد من كبار الفنانين ورؤساء البنوك وأعضاء البرلمان والشخصيات العامة، لاستعراض جهود المؤسسة في دعم الحماية الاجتماعية لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت الوزيرة أن هناك تعاونًا مثمرًا بين الوزارة والمؤسسة، خاصة في إطار تنفيذ المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وضمن التعاون مع الأطباء المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن التعاون مع منظمات المجتمع المدني يأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية 2030.

16- التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بأبطال منتخب مصر لكرة اليد، وقدمت لهم التهنئة لما حققوه من فوز لمصر للمرة الثالثة على التوالي، ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 2024 والتأهل لأولمبياد باريس 2024، مُعربة عن إعجابها بالمستوى المتميز والأداء الاحترافي لهم وقالت: " بالفعل أنتم نموذج مشرف لوطنكم ولكل شباب مصر".

17- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حوارًا تلفزيونيًا ثريًا على الهواء مباشرة مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "المساء مع قصواء" عبر قناة سي بي سي الفضائية، تناولت سيادتها فيه الحديث عن أن الوزارة مستمرة في تقديم مزيد من الخدمات والمُحفزات للمصريين بالخارج في ضوء ما يتم من مناقشات مباشرة معهم وتوصيات بمؤتمراتهم، وأكدت أن ملف المبادرات الرئاسية ومكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولويات الوزارة، مؤكدة أيضا العمل على ملف الاستثمار بشكل كبير مع كبار المستثمرين المصريين بالخارج، ومشيرة إلى أن رأس مال شركة المصريين بالخارج للاستثمار يصل إلى مليار دولار والحكومة لن تتدخل في عملها.

18- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حوارًا خاصًا مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "تحت الشمس" عبر قناة الشمس الفضائية، تحدثت فيها بالتفصيل عما تقدمه الدولة لأبنائها في الخارج على كل المستويات، كما تطرقت سيادتها إلى الحديث عن موافقة مجلس الوزراء على مد مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" لثلاثة أشهر أخرى وتفاصيل المبادرة.

19- أجرت السفيرة سها جندي مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، حيث تحدثت فيها عن تفاصيل مد مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" لمدة ثلاثة أشهر أخرى، كما استعرضت آليات إنشاء صندوق للطوارئ خاص بالمصريين المقيمين في الخارج.

20- أصدرت وزارة الهجرة تقريرا حول ما تحقق من إنجازات في إطار تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك في ضوء زيارة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة للمحافظة. وقد أوضح التقرير تدريب 352 مستفيدا بغرفة المركز المصري الألماني بالدقهلية ضمن محور التدريب من أجل التشغيل، وأن القافلة الطبية هناك قدمت الكشف الطبي لـ 341 مواطنا و 45 نظارة طبية بالمجان لأهالي قرية بدواي بالمنصورة، كما تم تمويل مشروعات لشباب بالدقهلية بقيمة 4.9 مليار جنيه من جهاز تنمية المشروعات، وكذلك تنفيذ حملتي طرق أبواب في 5 قرى بمحافظة الدقهلية وتوعية نحو 460 ألفا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

21- تواصل وزارة الهجرة إقامة أنشطة للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" في إطار مرحلتها الثانية تحت شعار "جذورنا المصرية"، وذلك بهدف تعريف أبنائنا في الخارج بتاريخ وطنهم الأم لتأصيله في نفوسهم وربطهم به في ضوء مواجهة حرب طمس الهوية التي يتعرضون لها.

حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع