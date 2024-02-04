طقس الأحد بالأقصر.. لطيف نهارًا بارد ليلًا

تشهد محافظة الأقصر، اليوم الأحد، اعتدالًا فى درجات الحرارة يصاحبها نسمات هواء باردة فى كافة الانحاء، بعد أجواء شتوية وبرودة وصقيع شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم وصول درجة الحرارة العظمى بالأقصر إلى 21 درجة مئوية وانخفاض الصغرى ووصولها إلى 6 درجات، حيث يسود المحافظة طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلًا.

وقالت الأرصاد يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.