قرض عملية جراحية يهدد أسرة فقيرة بالحبس.. والأم تناشد بمساعدتها

السيدة صابرين على على، والتى تقيم مع ابنتها جيهان فتحى فى شارع الحدود عزبة الهجانة القاهرة، حالها يبكى من يراها ابنتها وزوجها مهددون بالحبس وتركها وحيدة وهى عاجزة عن الحركة، بعد أن استدان وأخذ زوج ابنتها قرضا من أجل إجراء عملية لها، مطالبة رجال الأعمال وأهل الخير بمساعدتها وسداد ديونها.

عملية جراحية

قالت جيهان: "والدتى أجرت عمليتين في ظهرها، الأولى كانت فى الغضروف والثانية احتاجت عملية تثبيت 4 مسامير في ظهرها، وتحركت المسامير من مكانها واضطرت لأن تجرى عملية أخرى ب 50 ألف جنيه وباعت كل ما تملك".

وأضافت "لم نجد أى أحد يقف بجوارها وكانت فى احتياج لتثبيت 8 مسامير، وكانت بتموت من الألم والوجع وبعدما أغلقت كل الأبواب في وجهنا أضطر زوجي لأخذ قرض من البنك ومرتبه ضعيف، والحمدلله أمي أجرت العملية ولكن نسدد شهر وننقطع شهرين بسبب صعوبة المعيشة والإيجار 2000 جنيه، فضلًا عن الأولاد والبنك فزاد الحمل وأصبحت الفوائد كثيرة".



أوضحت، "والدتى منفصلة عن والدي وتعيش معي، ومش عارفين نسدد القرض ولا إيجار الشقة الذي تراكم ووصل لـ 15 ألف جنيه، فضلًا عن العلاج والمعيشة والمصاريف فاضريت الحصول على قرض لأسدد الإيجار، فضلًا عن الناس اللي بتخبط عليا كل يوم".

أكدت، وهى تبكى: "ماليش غير أمي وملهاش غيري ومكنش ينفع نسبها لأن خيرها عليا وعلى زوجي وأولادي، أنا وزوجي مهددين بالحبس، ومش عارفة أروح لمين وأعمل إيه".

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